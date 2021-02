Covid-19 : 103 établissements scolaires et 1.599 classes fermés

Un total de 1.599 classes et 103 établissements scolaires sont actuellement fermés en raison de cas de Covid-19, a indiqué vendredi le ministère de l'Education nationale, des chiffres en nette hausse par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, les chiffres officiels faisaient état de 934 classes - sur un total de 528.400 - et 105 établissements fermés. Les académies de Versailles et Créteil sont particulièrement concernées par ces fermetures de classes. Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte les établissements de la zone A, en vacances depuis une semaine.

L'inquiétude grandissante autour des variants du coronavirus a conduit lundi à un nouveau durcissement des règles sanitaires à l'école, qui se traduit par une accélération des fermetures. Pour les freiner, une nouvelle mesure est donc instaurée de la maternelle au lycée: une classe entière peut désormais être fermée si un enfant, ou un membre de sa famille, est contaminé par un des deux variants.

Les contaminations diminuent chez les élèves

Dans le détail, 69 écoles (sur 38.024) sont actuellement fermées, ainsi que 26 collèges (sur 5.513), et 8 lycées (sur 2.990).

En ce qui concerne les contaminations, elles diminuent chez les élèves, avec 10.390 jeunes scolarisés recensés positifs au Covid-19, contre 12.520 la semaine dernière (sur 12,4 millions en France), en sachant que la zone A n'est pas prise en compte. Du côté des personnels, les chiffres officiels montrent également une diminution, avec 1.308 cas contre 1.808 vendredi dernier (sur un total de 1,16 million).