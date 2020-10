Couvre-feu : les transports réduits en Ile-de-France à partir de mercredi

L'offre de transports en commun de la région parisienne va être réduite à partir de 21h dès mercredi, en raison d'une baisse de la fréquentation liée à l'instauration du couvre-feu, avec notamment la circulation d'un métro sur deux, a annoncé lundi Ile-de-France Mobilités. "Une adaptation de l'offre de transport sera mise en place, à partir de 21h, à la fin de service dès le mercredi 28 octobre afin de tenir compte de la très forte réduction du nombre de passagers", a expliqué Ile-de-France Mobilités (IDFM), qui a demandé aux opérateurs de transports (RATP, SNCF et Optile) de procéder à ces changements.

Dans le détail, l'offre du métro sera réduite "à environ un métro sur deux", de même que la fréquence des bus, sauf pour "les lignes de bus les plus fréquentées et des lignes desservant les hôpitaux" qui ne subiront aucun changement, a précisé l'autorité régionale des transports.

Les lignes de métro 4, 7 et 13 seront toutefois renforcées entre 20h et 21h, "pour faire face aux situations de surcroît de trafic", a-t-elle précisé.

Du côté des trains et RER, l'offre sera également réduite à un train sur deux, "sauf pour les lignes où le temps d'attente est supérieur ou égal à 30 minutes en période normale", a-t-elle ajouté.

Enfin, pour les tramways, la réduction se fera de manière "progressive" à partir de 21h. "Le niveau d'offre de transport sera analysé quotidiennement et pourra être adapté en fonction de la fréquentation et notamment après les vacances scolaires", a assuré IDFM, soulignant que l'offre de transport sera maintenue à 100%, de l'ouverture jusqu'à 21h. Sur la semaine du 17 au 24 octobre, le trafic est de 13% par rapport à la normale après 21h, "et chute à presque 0 après 23h", a observé Ile-de-France Mobilités.