«Courez ! Courez !» : présent sur les lieux, l'ancien footballeur Anthony Le Tallec raconte le drame d'Annecy

Au moment du drame d'Annecy, où un homme de nationalité syrienne est soupçonné d'avoir agressé au couteau six personnes, dont quatre enfants en bas âge toujours en urgence absolue, l'ancien footballeur professionnel Anthony Le Tallec, passé notamment à Liverpool, puis au FC Annecy où il a fini sa carrière, se trouvait à proximité des lieux. Il a raconté sur ce qu'il a vécu dans une story Instagram.

"Je courais au bord du lac, et je vois tout d'un coup des dizaines de personnes qui courent dans le sens contraire de moi. Je me demande ce qu'il se passe, il y a une maman qui me dit 'Courez ! Courez ! Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde tout au long du lac, il a poignardé des enfants!'", explique-t-il sur les réseaux sociaux.

"C'est fou de voir ça à Annecy"

"Je continue et je vois le mec effectivement qui arrive en face de moi, sur l'herbe. Je vois des flics qui sont à cinq, dix mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Il arrive vers moi, donc je m'écarte. Et je vois qu'il fonce tout droit vers des papys et mamies, et là il attaque le papy, il le poignarde une fois, les flics derrière lui n'arrivent pas à l'attraper. Et moi je leur dis 'mais tirez lui dessus, tuez le !', il est en train de poignarder tout le monde !"

"Il attaque une fois, deux fois, et là ils commencent à tirer, donc là ils tirent devant moi, sur la personne, donc il tombe à terre, le papy était déjà touché. Moi je continue ma course, et je vois au fond des enfants par terre, très malheureux, des enfants touchés", a encore témoigné le joueur qui a fini sa carrière dans cette ville, ajoutant : "C'est fou de voir ça à Annecy".