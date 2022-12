Coupe du monde 2022 : l'important dispositif de sécurité autour des Champs-Élysées

Les grands soirs pour les Champs-Élysées. L'avenue parisienne est en ébullition depuis 18 heures après la victoire du Maroc contre le Portugal (1-0) au Mondial 2022. Les supporters marocains pourraient être rejoints plus tard dans la soirée par leurs homologues français, en cas de victoire de la France en quart de finale contre l'Angleterre (à suivre dès 20 heures sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du monde). En prévision, le dispositif de sécurité a été renforcé.

1.220 forces de sécurité déployées

Au total, 1.220 CRS et gendarmes ont été déployés sur la plus belle avenue du monde. Sur place, on peut voir une file continue de fourgonnettes stationnées tout le long de l'avenue, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. C'est vers ce premier monument que le dispositif est le plus important puisque c'est, en général, dans ce secteur que l'affluence est la plus forte après les matches.

Pourquoi un dispositif aussi important samedi soir ? Cela tient au fait que les deux derniers quarts de finale de la Coupe du monde, Maroc-Portugal et Angleterre-France, se suivent. Si les Bleus l'emportent ce samedi soir après 22 heures, des dizaines de milliers de personnes pourraient ainsi se retrouver pour faire la fête sur les Champs-Élysées, avant une demi-finale potentielle entre les deux nations.

À noter que des patrouilles policières sont également déployées dans les transports en commun de la capitale. La circulation sera aussi réduite dans le secteur des Champs-Élysées. Enfin, plusieurs portes du périphérique sont fermées depuis 18h30.