Coupe du monde 2022 : «Freed from Desire» de Gala, le nouvel hymne des Bleus

Le nouvel hymne des Bleus au Qatar va-t-il retentir après la demi-finale contre l'Angleterre ? "Freed from Desire" de Gala a fait danser des millions de personnes dans les années 90. Aujourd'hui, le tube est désormais repris par l'équipe de France. Après avoir foulé les pelouses, les hommes de Didier Deschamps s'époumonent sur cette chanson dans leur vestiaire depuis le début de la compétition.

Jordan Veretout, milieu de terrain de l'équipe de France, explique comment ce refrain s'est infiltré dans le groupe français. "Cette chanson est venue comme ça. Après la victoire, j'étais dans le vestiaire et je l'ai entendu. Cela montre aussi le groupe que nous sommes et la joie de vivre qu'il y a dedans", précise le joueur de l'Olympique de Marseille.

Un tube repris par les sportifs

Le tube, sorti il y a 26 ans, motive toujours les troupes. Plébiscité par les Belges pendant la Coupe du monde 2018 où par le XV de France, l'équipe internationale de rugby. Un honneur pour la chanteuse italienne Gala. "Je suis très fière aussi parce que je ne me suis jamais sentie en phase avec ma génération. J'avais envie de la pousser vers le futur et si les Bleus soulèvent la coupe, cela serait super", se réjouit l'artiste. Gala sera donc de la partie, et la bande son d'un moment historique.