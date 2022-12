Coupe du monde 2022 : la RATP et la SNCF se félicitent de la ponctualité du métro de Doha

A l'heure où les transports franciliens connaissent de nombreuses difficultés, tout roule pour les métros et tramways de Doha au Qatar. L'exploitation du réseau de transport de la ville, assurée par la RATP et Keolis (groupe SNCF), s'est faite avec des taux de régularité record malgré une fréquentation exceptionnelle pendant le Mondial, s'est félicitée mardi la présidente de Keolis, Marie-Ange Debon.

"On a transporté en moyenne de 500.000 à 600.000 passagers par jour, et on est monté à 860.000, alors que la fréquentation normale est de 100.000 voyageurs par jour", a expliqué Marie-Ange Debon à l'AFP, saluant "une performance exceptionnelle". Au total, 18 millions de personnes ont été transportées pendant le mois qu'a duré la compétition, selon elle. "Le client (la compagnie publique Qatar Rail) a dit qu'on était des héros, et c'est un client qui n'est pas très commode", a-t-elle ajouté, vantant la gestion des flux et la circulation d'information.

"100% de ponctualité presque tous les jours"

Les trois lignes du métro automatique de l'agglomération de la capitale du Qatar, Doha, et le tramway de la ville nouvelle de Lusail sont exploités par un consortium associant RATP Dev (la filiale de la RATP pour les opérations hors de la région parisienne), Keolis (filiale de transports publics filiale à 70% de la SNCF) et Hamad Group, un partenaire local.

Les deux groupes français apportent leur savoir-faire à ce consortium baptisé RKH Qitarat, dont ils détiennent ensemble 49% du capital, et qui a décroché fin 2017 l'exploitation du réseau pendant vingt ans, un contrat de plus de 3 milliards de dollars. "On n'est jamais tombé en dessous de 99,8% de disponibilité, ponctualité, fiabilité... On a eu 100% de ponctualité presque tous les jours", a souligné Marie-Ange Debon.

Principal problème, remarqué quelques heures avant la finale de la Coupe du monde de football dimanche: l'affluence a obligé la police à fermer temporairement la station centrale du métro. Même satisfaction à la RATP : "On a pu apporter l'expertise de la RATP sur les métros automatiques et la gestion des grands rendez-vous internationaux", a indiqué un porte-parole.