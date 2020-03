Coronavirus : polémique autour du marché fréquenté de Barbès malgré le confinement

Sous le métro parisien, des dizaines de personnes déambulant dans un espace réduit, des mesures de "distanciation sociale" pas forcément respectées... Au deuxième jour du confinement de la France en raison de l'épidémie du coronavirus, des images du marché populaire de Barbès ont suscité la polémique et d'acerbes commentaires sur les réseaux sociaux, mercredi.

Sur Twitter, des internautes ont dénoncé "l'irresponsabilité" et l'incivisme des personnes qui se sont rendues sur place, malgré les mesures drastiques décidées par l'exécutif. Craignant par ailleurs que cela ne prolonge encore la durée de confinement pour l'ensemble de la population française.

Vidéo prise ce matin à 11h au marché de Barbes !!!!!! On est partie pour 3 mois de confinement à cause de ces abrutis #RestezChezVousBordel pic.twitter.com/Yebe4FgKre

La mairie de Paris, pour l'heure, ne prévoit pas de fermer les marchés de la capitale, mais n'a autorisé que les étals de denrées alimentaires, en application des mesures de confinement en vigueur depuis mardi midi. "Dans les quartiers populaires, les gens ne sont pas partis. Et une partie de ces gens ne vont pas aux supermarchés parce que c'est trop cher", souligne un responsable de la mairie.

C'est ce qu'avancent d'autres internautes dans les commentaires de ces images : pour beaucoup, se rendre au marché et le seul moyen de se nourrir face aux prix élevés des produits des supermarchés, qui sont d'ailleurs parfois en rupture de stock de certaines denrées.

Je ne cherche pas d’excuses voilà pourquoi il y a du monde au marché de Barbés. ON PEUT FAIRE DES COURSES POUR 15€ et avoir de quoi manger pour la semaine. C’est le moins chers des marchés ! Parce que les loulous vous avez vite oublier que beaucoup n’ont déjà plus de quoi vivre