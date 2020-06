Coronavirus : plus de 29.000 morts en France, la baisse se poursuit en réanimation

29.021 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie de nouveau coronavirus. Voilà le résultat du dernier bilan publié mercredi soir par la Direction générale de la Santé. Dans le détail, 18.671 personnes sont mortes à l'hôpital et 10.350 en établissements sociaux et médico-sociaux, comme les Ehpad (des chiffres qui ont été actualisés pour la dernière fois mardi et le seront de nouveau le 9 juin).

Aucun signe de reprise épidémique

Par ailleurs, aucun signe ne montre de reprise épidémique. Au contraire, le nombre de patients en réanimation est toujours à la baisse (-43 en 24 heures) et les hospitalisations sont également moins nombreuses. Surtout, les signes précoces comme les nouvelles hospitalisations ou les entrées en réanimation restent à des niveaux très bas. La part d'activité liée au Covid-19 aux urgences et chez SOS Médecins est enfin très faible. À ce stade, il ne semble donc pas y avoir de deuxième vague.

Reste que quatre régions voient leurs services hospitaliers encore très mobilisés : l'Île-de-France, le Grand-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France regroupent 74 % des patients hospitalisés en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 102.133 personnes ont été hospitalisées, dont 18.019 en réanimation. Enfin, 69.455 sont rentrées à domicile.