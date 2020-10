Coronavirus : manifestations contre le reconfinement à Toulouse, Castres et Paris

Des manifestations rassemblant plusieurs dizaines de personnes ont été organisées jeudi soir à Toulouse et à Castres, mais aussi à Paris, pour dénoncer le reconfinement qui entre en vigueur à minuit. A Toulouse, 120 personnes sont venues sur l'emblématique place du Capitole, face à la mairie, pour protester contre les mesures gouvernementales, selon la préfecture de Haute-Garonne.

A Paris, entre 150 et 200 personnes se sont rassemblés place de la République, indique Le Parisien. A Castres, sous-préfecture du Tarn, les manifestants, principalement des commerçants et des chefs d'entreprises locaux réunis derrière la banderole "Encore debout, demain à genoux", ont demandé le maintien de leurs activités, a constaté un photographe de l'AFP.

Manifestation en cours au départ de la Place de la République à Paris pour protester contre le confinement. #COVID19#confinement2#reconfinement2#Parispic.twitter.com/7tCIvGFXgN — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 29, 2020

"Dans trois mois rebelote"

"Les gens vont se retrouver à 20 ou à 30 chez eux à faire la fête et se refiler le Covid et dans trois mois rebelote", regrette l'organisateur du rassemblement, Davy Caravaca. Selon la police, il y avait 90 manifestants au plus fort de la mobilisation.