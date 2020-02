Coronavirus : l'Institut Pasteur espère un vaccin d'ici 20 mois

Un vaccin d'ici la fin de l'été 2021 ? Alors que le bilan de l'épidémie du coronavirus ne cesse de s'alourdir en Chine avec plus de 100.000 personnes contaminées et 213 morts, les chercheurs à travers le monde, parmi lesquels de nombreuses équipes françaises, s'activent pour essayer de trouver un traitement, ou même un vaccin contre ce nouveau virus. La Commission européenne a même lancé jeudi un appel d'offres de 10 millions d'euros à destination des chercheurs pour les aider à démarrer des essais vaccinaux.

Un projet français parmi les plus avancés

Dans cette course, trois projets seraient plus avancés que les autres pour éviter à des personnes en bonne santé de tomber malade. Parmi eux, un "candidat vaccin" français sur lequel les chercheurs travaillent déjà depuis 10 jours. "On part du vaccin pour prévenir la rougeole, et on va modifier son patrimoine génétique pour lui permettre d'exposer à sa surface des protéines du coronavirus." explique au micro d'Europe 1 le professeur Christophe D'Enfert.

Des essais sur l'Homme d'ici la fin de l'été

Une première étape avant de tester l'efficacité de ce vaccin dans un modèle animal, "généralement une souris", précise ce spécialiste de l'Institut Pasteur. Ces expériences doivent en principe durer entre quatre et cinq mois. Si tout se passe bien, les premiers essais cliniques sur l'Homme devraient débutés à la fin de l'été. Il faudra ensuite s'assurer de l'efficacité du vaccin, mais aussi qu'il ne présente aucun risque pour les futurs patients. Un long chemin qui doit se parcourir en un peu plus d'un an.

Dans le meilleur des cas, un vaccin contre le virus 2019-nCoV sera disponible dans 20 mois, soit la fin de l'été 2021. S'il ne faut pas compter sur ce remède pour l'épidémie qui a poussé l'OMS a décrété l'urgence internationale jeudi, mais si ce même virus fait sa réapparition, la riposte sera fin prête.