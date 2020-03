Coronavirus : les médecins alertent sur "le danger de la prise d'anti-inflammatoires" pour les jeunes

TÉMOIGNAGE

Dans cette période anxiogène l'épidémie de coronavirus, on peut vite se sentir malade et vouloir reprendre des forces avec un anti-inflammatoire. Mais attention, il faut absolument éviter, sauf sur avis express de votre médecin, de prendre de l'ibuprofène car cela peut affaiblir vos défenses immunitaires. Dans les services de réanimation médicale, qui accueillent les cas les plus graves de Covid-19, souvent, les malades jeunes avaient pris des anti-inflammatoires comme le confirme le docteur Benjamin Clouzeau, de l'unité de réanimation médicale au CHU de Bordeaux.

"Dans le Sud-Ouest, nous commençons à voir arriver la vague de patients depuis le début de semaine et nous avons des malades qui ne ressemblent pas aux malades décrits dans la littérature, à savoir que les malades que nous avons reçus sont tous globalement plus jeunes. Sur les sept premiers malades, nous n'en avons qu'un de plus de 65 ans.

Ces malades ont un profil un peu particulier, ils sont jeunes, ils sont discrètement en surpoids et surtout, ils rapportent tous avoir pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour traiter leurs syndromes infectieux. Ce sont des médicaments qui ont pour objectif de lutter contre la fièvre mais qui, parallèlement à ça, peuvent amoindrir les défenses immunitaires.

D'autres collègues qui ont beaucoup plus de recul et la littérature médicale commencent à faire ressortir des signaux forts sur le danger de la prise de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le début de la prise en charge des patients Covid. On peut donc, à l'heure actuelle, recommander de se détourner de ces thérapeutiques pour privilégier le paracétamol qui a aussi ces propriétés de traiter la fièvre et uniquement le paracétamol."