Covid-19 : le recours à l’aide alimentaire a explosé en France

Les Restos du cœur, la Croix-Rouge française, mais également les épiceries solidaires... Toutes les associations font le même constat : le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté l'année dernière. Conséquences de la crise sanitaire du coronavirus, de plus en plus de Français se tournent vers les associations, qui fournissent une aide alimentaire pour s'en sortir. Ce phénomène ressort également dans les derniers chiffres publiés par l'Insee, mardi.

Les files d'attente se sont allongées devant les points de distribution d'aide alimentaire. Selon la dernière étude publiée par l'Insee, le volume d'aides distribuées par les associations a bondi de plus de 10% l'an dernier par rapport à 2019. Le plus préoccupant reste le nombre de nouveaux inscrits : ils étaient 7,3% de plus en 2020. D'habitude, le nombre d'inscriptions augmente de 2% à 3% chaque année.

Des étudiants, intérimaires et saisonniers

Les profils de demandeurs sont très différents. Il sont composés de "personnes qui étaient sur la brèche et qui ont basculé dans la précarité", constate Guillaume Guitton, de la Croix-Rouge française. "On retrouve principalement des étudiants, des personnes intérimaires, des travailleurs saisonniers, des travailleurs dits 'pauvres'", précise-t-il.

Pour Guillaume Guitton, "la crise est venue exacerber des tendances que l'on observait déjà". Notamment une augmentation des besoins des bénéficiaires dans la deuxième moitié de l'année 2020, signe d'une précarité plus dure, mais aussi plus installée. Les associations craignent que cette tendance à la hausse ne se poursuive sur l'année 2021, elle aussi marquée par le Covid.