Coronavirus : La Poste annonce fermer exceptionnellement samedi

"Prenant en considération la réduction de ses effectifs compte tenu des mesures de confinement, La Poste a décidé de fermer exceptionnellement ce samedi 21 mars ses bureaux de poste et ses services de tri, de distribution du courrier et du colis", a indiqué la société dans un communiqué vendredi alors que la France est en plein confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Les mesures prises par La Poste

Au-delà de cette mesure, La Poste assure "adapter en permanence ses organisations de travail, en concertation avec les médecins du travail et les représentants du personnel". Elle tente de réduire la densité sur ses sites opérationnelles et dans les bureaux de Poste. "Afin d’étaler l’activité et d’augmenter les distances entre collègues, des horaires de prise de services décalés et des organisations par roulement sont établis", affirme le communiqué.

Quant aux facteurs en tournées, "ils pourront se laver régulièrement les mains non seulement dans les sites postaux mais aussi dans les stations-services et chez les buralistes avec lesquels des accords ont été passés", précise La Poste dans son communiqué.

Depuis quelques jours, des salariés font part de leurs inquiétudes et craignent pour leur sécurité. Ceux de Laval et du Mans ont par exemple exercé leur droit de retrait, estimant qu'ils ne peuvent pas pratiquer les gestes barrières correctement.