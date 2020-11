Covid-19 : ils ont récolté 5.000 masques en marchant de Marseille à Paris

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les déchets médicaux se sont multipliés. On voit de plus en plus souvent des masques jetés par terre, dans la rue, à la campagne, ou encore au bord de la mer. Pourtant, un masque met 500 ans à se dégrader. Face à ce constat, Edmund et Frédéric, un Anglais et un Français, ont décidé de marcher pendant 880km, entre Marseille à Paris, pour ramasser ces masques usagés. Ils se sont lancés début octobre et en ont récoltés 5.000.

350 masques ramassés le premier jour

"On en a vus énormément, surtout autour des grandes agglomérations", constatent-ils. "On est partis de Marseille, ensuite direction Valence, Avignon, Lyon pour ensuite arriver en l’Ile-de-France. On est passé par Villeneuve-Saint-Georges (dans le Val-de-Marne), ou plutôt "Covid-Saint-Georges". On a trouvé des centaines et des centaines de masques. On a longé des zones où il y avait des masques par dizaines", raconte Frédéric. "La première journée, on en avait ramassé 350, puis ca a freiné quand on est arrivé dans le monde rural", poursuit-il.

>> LIRE AUSSI - Recyclage des masques : une filière difficile à mettre en place

"Bravo la Bourgogne"

Les deux marcheurs ont malgré tout relevé une note positive, en Bourgogne, où ils ont trouvé peu de masques à récupérer. "Bravo, c’est le numéro un sur notre trajet. Ailleurs malheureusement, on en a trouvé partout. On a trouvé des cimetières de masques. Il suffit qu’il y ait un courant d’air qui passe et il va ramener tous les masques sur un côté", explique Frédéric.