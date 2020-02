Coronavirus : "Il faut tester tous les enfants" de retour d'Italie, réclament des parents d'élèves

INTERVIEW

Les parents des enfants revenant de Singapour, de Corée du Sud et d'Italie du Nord, des zones touchées par le coronavirus, sont priés de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, de leur éviter toute sortie non-impérative et de les garder à la maison pendant 14 jours, soit le temps de la période d'incubation du coronavirus. La liste des pays concernés ne comptait jusque là que la Chine continentale, Hong Kong et Macao. Mais pour Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE (la Fédération des conseils de parents d'élèves), invité mardi matin d'Europe 1, "cette mesure de prévention n'est pas efficace". Selon lui, les enfants revenant de ces régions devraient être mis en quarantaine et testés, et leurs parents devraient avoir des dérogations pour pouvoir rester à la maison.

Les enfants sont mis à l'isolement car il est trop compliqué de faire porter un masque à un enfant pendant toute une journée. Mais Rodrigo Arenas estime que des mesures plus importantes doivent être prises. "Il faut tester tous les enfants. [...] C'est ce que font tous les pays du monde et la France n'est pas en dehors du monde ! S'il y a une pandémie possible, il faut être sérieux. Et les mesures préconisées ne sont pas efficaces. L'école est en première ligne, elle est au cœur du quartier donc ça veut dire que tous les gens qui vont être concernés par cet enfant et par cette famille vont être inquiets", a-t-il souligné. Les autorités ont demandé aux parents des enfants concernés de privilégier le télétravail lorsque c'est possible.

"Les parents sont très inquiets, ils nous appellent pour savoir ce qui se passe", a-t-il affirmé. "Cela fait des mois que ça dure et que les médias informent sur cette situation. Les parents s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux donc tous les délires qu'il peut y avoir prennent pied", a-t-il ajouté. Selon lui, la meilleure façon de ne pas céder à la psychose est de "s'assurer que nous ne sommes pas porteur du virus". Pour lui, il est donc essentiel qu'"un enfant ou une famille qui revient de ces zones à risques soit testé" ainsi que "tous les enfants d'une école".

Doutes sur le bilan des Français contaminés par le coronavirus

En France, douze personnes ont été contaminées par le coronavirus depuis le début de l'épidémie. Une est encore hospitalisée à Lyon et une autre, un homme âgé de 81 ans, est décédée. Les dix autres ont été guéries. Mais Rodrigo Arenas laisse planer le doute sur le bilan donné par les autorités. "C'est ce qui est dit", a-t-il lancé. "Mais ce n'est pas ce que pensent les parents. En France, on est très ancrés dans la théorie du complot, donc la meilleure façon de ne pas le savoir, c'est de faire appliquer la science".

"La médecine scolaire n'est pas suffisante donc il faut que l'Etat prenne en charge cette chose-là : le ministère de l'Intérieur car il a connaissance des allées et venues, le ministère de la Santé parce que c'est sa prérogative, et l'Education nationale qui doit ouvrir toutes les portes", a-t-il ajouté.