Coronavirus : des tests de dépistage effectués à Paris Plages

REPORTAGE

L'édition 2020 de Paris Plages a été inaugurée samedi par Anne Hidalgo. Transats espacés d'au moins un mètre, priorité donnée au sport individuel... Coronavirus oblige, de nombreuses règles sanitaires ont été mises en place. Autre innovation : deux "villages-santé" permettant aux badauds se faire dépister. Ils ont été pris d'assaut pendant le week-end.

"C’est un soulagement de faire ce test"

Nadine est tombée dessus par hasard. "Que demander de plus ? Avant de partir chez ma fille dans le Sud pour voir mes petits-enfants j’en profite pour me faire dépister." Comme les autres volontaires, elle a dû remplir une fiche d’information. A-t-elle été en contact avec le virus ? Présente-elle des symptômes ? Jules, lui, vient d’avoir son résultat. "C’est un soulagement de faire ce test. C’est juste une petite piqûre, ça ne faisait pas mal."

Il vient de réaliser un test sérologique, explique le docteur Vendôme. "C’est un test sanguin qui détecte la présence d’anticorps dans le sang. Cela indique si vous avez été confronté à la maladie ou si vous l’avez été. On fait un prélèvement au bout du doigt, qui va nous indiquer la présence d’anticorps, ou non, en 15 minutes." Des tests PCR sont aussi proposés, pour le moment du moins. Comptez entre une demi heure et deux heures d’attente, que vous pourrez passer sur les transats de Paris Plages.