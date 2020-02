Coronavirus : comment Facebook lutte contre les fausses informations

INTERVIEW

Avec plus de 40.000 contaminations, le nouveau coronavirus apparu dans le centre de la Chine inquiète. Sur les réseaux sociaux, les fausses informations et les images détournées pullulent. Laurent Solly, directeur général de Facebook France, rappelle sur Europe 1 l’engagement de la plateforme à chasser les fake news liées au virus. "Nous relayons les messages de prévention et de pédagogie. Nous faisons la chasse de façon réactive et la plus efficace possible aux contenus qui peuvent mettre en danger la vie de nos utilisateurs."

5 milliards de tentatives de création de faux-comptes bloquées

Un des derniers exemples en date : un post qui incitait à boire de l'eau de javel pour se protéger du virus, voire même pour être guéri. "Ces contenus là sont supprimés définitivement de la plateforme", explique Laurent Solly. "Et nous avons aussi notre dispositif de lutte contre les fausses informations."

Pour le directeur général le plus efficace reste la lutte contre les faux comptes. "Durant les neuf premiers mois de 2019, nous avons bloqué plus de 5 milliards de tentatives de création", rappelle-t-il. " Sur Facebook vous êtes vous-mêmes." L'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux est un réel débat. "Il appartient à la société, pas aux industries et entreprises de la technologie", ajoute cependant Laurent Solly. "Sur Facebook, nous avons nos règles. L’anonymat n’a pas sa place." Pour les prochaines élections municipales, en France, les équipes sont prêtes à lutter contre les fake news, assure le directeur général.