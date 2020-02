Coronavirus : un douzième cas confirmé en France

Un sixième Britannique a été testé "positif" au coronavirus au sein du groupe hospitalisé après la découverte d'une contamination groupée dans un chalet en Haute-Savoie, ont annoncé samedi les autorités sanitaires. Cela porte à douze le nombre de cas confirmés en France depuis l'apparition de cette épidémie de maladie Covid-19 en Chine, précise dans un communiqué le ministère de la Santé.

La moitié de ces cas concernent des Britanniques, tous contaminés par un de leurs compatriotes de retour de Singapour et côtoyé dans un chalet des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), quelques jours fin janvier. Il y a une semaine, les autorités sanitaires avaient annoncé cinq cas confirmés au sein de ce groupe - quatre adultes et un enfant de 9 ans - hospitalisés dans la région lyonnaise.

"Son état n'inspire pas d'inquiétude à ce jour"

Six autres personnes, qui avaient séjourné dans le même chalet, avaient été également hospitalisées et placées sous surveillance et en isolement. C'est l'une d'elles qui s'est avérée positive ce samedi. Ce patient, dont l'âge n'a pas été communiqué, "est demeuré en isolement strict dans un hôpital référent à Lyon depuis samedi dernier (8 février), conformément à la procédure de surveillance renforcée des cas contacts", rapporte le ministère. "Depuis son arrivée à l'hôpital, il était régulièrement évalué et testé. Un prélèvement s'est révélé positif ce jour au coronavirus", selon le communiqué qui assure que "son état n'inspire pas d'inquiétude ce jour". "Cela souligne la pertinence des mesures d'isolement préconisées pour les personnes contacts à risque élevé mises en place en France", fait valoir le ministère.

Parmi les douze cas confirmés en France, un touriste chinois âgé de 80 ans est décédé vendredi. Quatre sont désormais guéris et sortis de l'hôpital et sept au total sont hospitalisés (les six Britanniques ainsi que la fille du patient décédé).