Coronavirus : tous les tests négatifs aux Contamines-Montjoie

Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été détecté en France, les tests réalisés en Haute-Savoie sont négatifs et il n'y a pas "de chaîne de transmission de l'épidémie" à ce jour, a déclaré lundi le directeur général de la Santé. "En ce qui concerne la situation en France, il n'y a pas de nouveaux cas ce jour. Nous avons toujours onze cas confirmés dont un cas sévère", a dit le professeur Jérôme Salomon, faisant le point de l'évolution de l'épidémie en France lors d'un point-presse.

"61 personnes ont été testées, 61 ont eu un test négatif"

En ce qui concerne les six malades hospitalisés à Bordeaux et dans les établissements parisiens Bichat et La Pitié, leur état "est tout à fait satisfaisant", hormis celui d'un patient chinois âgé "toujours en réamination dans un état critique à Bichat". Les cinq personnes porteuses du virus aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) "sont hospitalisées et dans une situation clinique tout à fait rassurante, il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui sur leur état de santé", a-t-il poursuivi.

En Haute-Savoie, ce sont jusqu'ici "61 personnes qui ont été testées, et 61 personnes ont eu un test négatif", a-t-il ajouté, soulignant qu'à cette date, "il n'y a pas de chaîne de transmission", ce qui est "rassurant pour la population concernée" dans ce département. Le professeur Salomon a aussi assuré qu'il n'y avait "aucun souci de santé" dans les différents centres du sud de la France où ont été confinés les rapatriés de Chine.

Le seuil des 40.000 cas franchi

"C'est une bonne nouvelle bien entendu pour les Contaminards", a réagi le maire des Contamines-Montjoie, Etienne Jacquet. "C'est un soulagement parce que c'était une période assez difficile, on s'inquiétait beaucoup pour nos enfants, mais aussi pour nous tous, pour les touristes, pour la situation touristique de la commune", a-t-il commenté.

Concernant la situation internationale, l'épidémie a franchi le seuil de 40.000 cas dans le monde, exactement 40.645, dont 40.196 en Chine, a rappelé le professeur Salomon. Il y a 440 cas hors de Chine dans 28 pays. Le nombre de décès atteint 910, dont 908 en Chine même, a indiqué le professeur Salomon. La ministre de la Santé Agnès Buzyn et la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, ont annoncé lors de ce point-presse avoir décidé de débloquer 2,5 millions d'euros pour des travaux de recherche autour du coronavirus, menés en France par des consortiums multidisciplinaires.