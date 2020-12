D'après les chiffres publiés sur le site du gouvernement, la France compte lundi 63.109 morts du coronavirus sur son territoire, soit 363 de plus depuis la veille.

Par ailleurs, la pression hospitalière continue de s'intensifier avec 25 nouveaux patients hospitalisés pour Covid-19 et 44 nouveaux cas graves. Au total on compte donc 24.678 Français hospitalisés et 2.703 dans les services de réanimation.

>> Plus d'informations à suivre...