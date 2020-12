Coronavirus : 53.816 morts en France, la pression s'allège sur les hôpitaux

Un peu plus de 300 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital du Covid-19, tandis que le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue, selon les données de Santé publique France publiées mercredi. Au cours des dernières 24 heures, 313 patients malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital, contre 365 la veille, portant le total depuis le début de l'épidémie à 53.816. La pression continue par ailleurs de s'alléger lentement sur les hôpitaux : les services de réanimation comptaient mercredi 3.478 patients contre 3.594 mardi, avec 161 nouvelles admissions sur 24 heures, contre 234 la veille.

26.986 hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 a légèrement décru, à 26.986 contre 27.611 la veille, après un pic de plus de 33.000 patients atteint le 16 novembre. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) était identique à celui de la veille, à 10,8%. Toutefois, le nombre de nouveaux cas de contamination enregistrés au cours des dernières 24 heures, était en hausse mercredi, s'élevant à 14.064, contre 8.083 la veille.

Entre 1.600 et 2.600 réanimations à la mi-décembre ?

Selon les plus récentes projections de l'Institut Pasteur transmises mardi à l'AFP, entre 1.600 et 2.600 patients devraient être hospitalisés en réanimation à la mi-décembre en France, soit dans le bas de la fourchette que s'est fixé le gouvernement pour lever la plupart des mesures de confinement. Le président Emmanuel Macron a annoncé que le confinement serait remplacé le 15 décembre par un couvre-feu, à condition que la situation sanitaire s'améliore. Les objectifs à atteindre sont un nombre de nouvelles contaminations descendu à environ 5.000 par jour, et un nombre de patients en réanimation, ramené à une fourchette de 2.500 à 3.000 contre 4.900 au pic de l'épidémie début novembre.