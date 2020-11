Coronavirus : 50.957 morts en France, la pression hospitalière continue de diminuer

Ce jeudi la France compte 50.957 morts du coronavirus, soit 339 de plus que la veille. Dans le détail, on dénombre désormais 35.119 morts en milieu hospitalier. Par ailleurs, le reflux de la seconde vague continue avec une baisse des hospitalisations et des réanimations.

Moins de 30.000 hospitalisations pour Covid-19

Moins de 30.000 personnes, 29.310 précisément, sont actuellement hospitalisées en raison d'une infection du coronavirus, soit 662 de moins que lors du dernier pointage. Les cas graves en réanimation diminuent aussi avec 130 patients de moins pour un total de 4.018. Si la tendance continue, la France devrait donc passer sous la barre des 4.000 réanimations dans la semaine. Par ailleurs, 13.563 nouveaux cas ont été détectés sur l'ensemble de l'Hexagone, dont 11.930 via tests PCR et 1.633 via tests antigéniques. De son côté, le taux de positivité des tests s'établit à 12,2%