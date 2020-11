Coronavirus : 42.535 morts en France, plus de 4.800 malades en réanimation

La France comptait mercredi 42.535 décès du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Au total, près de 1,9 million de cas du nouveau coronavirus (1.865.538) ont été confirmés dans le pays depuis son apparition. Mardi, le nombre total de décès s'élevait à 42.207 décès. "Entre le bilan du vendredi 6 novembre et mardi 10 novembre, 754 décès supplémentaires en Ehpad et établissements sociaux et médico-sociaux ont été déclarés", indiquait Santé publique France mardi.

4.803 malades en réanimation

Le nombre de cas graves hospitalisés continue aussi de grimper : 4.803 malades se trouvent actuellement dans les services de réanimation, qui ont admis 351 nouveaux patients en 24 heures. Au total, 31.946 hospitalisations ont pour cause le Covid-19. Dans les services de réanimation, la capacité totale pour toutes pathologies confondues a été portée de 5.000 à 6.400 lits et devrait bientôt passer à 7.500.