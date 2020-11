Coronavirus : 38.289 morts en France, près de 3.900 patients en réanimation

La France compte ce mardi 38.289 morts du coronavirus, soit 854 de plus sur les dernières 24 heures. Environ la moitié de ces nouveaux décès (428) ont eu lieu en Ehpad ou dans les établissements médico-sociaux. Près de 3.900 patients graves sont en réanimation ce mardi soir, soit 148 de plus depuis le dernier pointage. Le nombre de lits de réanimation, déjà relevé de 5.100 à 5.800 après la première vague épidémique, était monté à 6.400 en début de semaine et devrait bientôt dépasser 7.000.

Le nombre de personnes malades du coronavirus et hospitalisées atteint mardi 26.265, 1.122 personnes de plus que la veille. Par ailleurs, 36.330 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en France depuis lundi, portant le total à plus d'1,5 million de contaminations.

>> Plus d'informations à suivre...