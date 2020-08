Coronavirus : 30.544 morts en France, la tendance épidémique reste "préoccupante"

Ce mardi, le dernier bilan du coronavirus établit par la Direction générale de la Santé fait état de 30.544 morts en France, soit 16 de plus sur les dernières 24 heures. Dans le détail, on compte désormais dont 20.038 décès au sein des établissements hospitaliers et 10.506 en établissements sociaux et médico-sociaux, selon les données du 24 août.

Augmentation des cas en réanimation

Le nombre de malades en réanimation est désormais de 410, soit 49 de plus depuis la veille. Quant au taux de positivité, il est lui-aussi en hausse à 3,7%. Entre lundi et vendredi, il avait déjà bondi de 3,4% à 3,6%, ce qui montre une nette progression de la circulation du virus. Une transmission en "forte croissance" qui "reste préoccupante" rappelle la DGS, pointant que si les indicateurs se dégradent, le nombre de tests reste lui constant.