Coronavirus : 30.138 morts en France, nouvelle baisse des hospitalisations

Ce jeudi, le bilan du coronavirus dressé par la Direction générale de la Santé fait état de 30.138 morts en France, soit 18 de plus sur les dernières 24 heures. Dans le détail, 19.597 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers depuis le début de la pandémie. Les chiffres dans les établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisés par santé publique France le mardi 21 juillet prochain.

6.796 hospitalisations

Le bilan des décès dans les hôpitaux atteint 19.597 et la baisse du nombre de malades atteints d'une forme grave en réanimation se poursuit très légèrement, avec 481 patients, soit un de moins depuis jeudi.

Au total, 6.796 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, un chiffre qui continue à baisser malgré 119 nouvelles admissions enregistrées en 24 heures. Une légère remontée du nombre d'hospitalisations est enregistrée sur une semaine dans 16 départements, alors que les autorités multiplient les avertissements sur une éventuelle résurgence de l'épidémie, selon des données de Santé publique France actualisées jeudi soir.

Quatre régions totalisent 71% des hospitalisations

La prochaine actualisation des chiffres pour les établissements sociaux et médico-sociaux, où le bilan atteint 10.541 morts, est attendue le mardi 21 juillet. Quatre régions totalisent 71% des patients hospitalisés en réanimation: l'Ile-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France et la Guyane. Dans cette dernière région, "la circulation du virus reste préoccupante". Par ailleurs, la DGS souhaite "rappeler que tous les gestes barrières restent plus que jamais de mise, le port du masque grand public dans les lieux publics clos est fortement recommandé".