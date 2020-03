Coronavirus : en Bretagne, 13 contaminations privent 5.700 élèves de cours

Le préfet du Morbihan Patrice Faure a annoncé lundi que 13 cas de coronavirus Covid-19 ont été détectés dans son département lors d'un point organisé à Vannes, la préfecture. En fin de soirée dimanche, seuls neuf cas étaient connus. Les 13 personnes contaminées résident dans les communes de Crac'h (six cas), d'Auray (trois cas), Saint-Philibert (un cas) et Carnac (trois cas). "On n'a pas identifié à ce stade quelle était l'origine de la contamination. Il n'est pas impossible que cette contamination soit autochtone (...) à partir d'un patient qui est déjà sur le territoire breton", a ajouté Stéphane Mulliez, directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) de Bretagne.

Tous les rassemblements interdits

Dans le département, l'objectif est donc désormais de freiner la propagation du virus. Tout rassemblement est interdit jusqu'au 14 mars au moins. Cette interdiction vaut pour les rencontres sportives, mais aussi pour les cinémas.

Au total, dix écoles et sept collèges et lycées dans les communes touchées ont été fermés par arrêté préfectoral. Environ 5.700 élèves devront donc rester chez eux et pourront suivre leurs cours par correspondance via le Cned (Centre national d'enseignement à distance). Dans les communes d'Auray, Crac'h et Carnac, les crèches et l'accueil périscolaire sont également fermés jusqu'au 14 mars. La commune de Saint-Philibert est pour le moment épargnée par l'arrêté.

Menace sur les élections municipales

Les autorités ont prévu de faire le point deux fois par jour, à 14h et vers 19h. Tous les hôpitaux de la région sont mis en alerte.

L'arrêté doit pour le moment se terminer le 14 mars. Le premier tour des élections municipales qui aura lieu le 15 mars n'est donc pas encore menacé. Mais il pourrait l'être si de nouveaux cas apparaissent, ce qui pourrait contraindre les autorités à prolonger l'arrêté.