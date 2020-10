Nos idées de recettes rapides et bon marché avec des coquilles Saint-Jacques

"Pour moi, la coquille Saint-Jacques fait parti des goûts de références de la gastronomie française", explique le chef Yves Camdeborde dans l'émission La Table des Bons Vivants. De quoi nous donner envie de passer derrière les fourneaux pour les déguster en famille ou entre amis. Mais comment cuisiner ce produit souvent considéré comme un produit de luxe ? L'astuce, c'est de l'acheter en coquille et de prendre la coquille d'Erquy dit "la coquille blanche". Elle est moins chère que la coquille corail. "Le corail a un intérêt culinaire pas exceptionnel", confie le chef. Donc pas de regret et votre portefeuille vous dira merci.

Version crue

Été comme hiver, le poisson cru est présent dans nos assiettes pour une touche de fraîcheur qui ravit nos palais. Pour bien commencer, la Saint-Jacques doit toujours être translucide à cœur ouvert, gage de qualité. Ensuite, on associe au poisson des produits de saison comme de la grenade. "J'ai simplement pris les coquilles Saint-Jacques que j'ai bien lavées parce que l'on peut retrouver un peu de sable. Elles ont été dé-coquillées au préalable", explique Yves Camdeborde. "Salez, poivrez. Un jus de citron vert, quelques carottes râpées, de la coriandre, un trait d'huile d'olive, des petites épeautres, un peu de jus de grenade avec quelques graines de grenade et le tour est joué."

Version cuite

"Vous demandez à votre poissonnier de vous ouvrir les coquilles Saint-Jacques, d'enlever les bardes en laissant la Saint-Jacques accrochée à la coquille", commente le chef. "Vous mettez deux à trois gouttes de jus d'orange, un trait d'huile d'olive. Salez, poivrez. Vous prenez une endive que vous émincez finement et que vous déposez sur la Saint-Jacques et vous rajoutez quelques graines de coriandre. Vous passez dans un four très chaud à 200 °C pendant 3 à 4 minutes à peine. Et vous la servez comme ça." Vous obtenez un plat gastronomique à un prix très modéré !