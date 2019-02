Convoyeur de fonds : un homme toujours recherché par la police

Alors que quatre personnes sont toujours en garde à vue, deux jours après l'interpellation d'un convoyeur de fonds qui avait disparu lundi avec une grande partie du chargement de son fourgon blindé, un homme est toujours recherché par les forces de police. Cet homme était présent aux côtés de la complice présumée du convoyeur, arrêtée elle aussi mardi soir dans la Somme. Mais il avait réussi à prendre la fuite.

Par ailleurs, selon les informations d'Europe 1, ce n'est pas 1,5 mais bien près de 2 millions d'euros qui n'ont pas encore été retrouvés. Au total, 3,1 millions d'euros avaient été subtilisés.

Adrien Derbez déjà inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Lundi, vers 6 heures, un convoyeur de fonds, Adrien Derbez, avait déposé ses deux collègues près d'une agence Western Union à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il avait ensuite disparu. Le fourgon avait été retrouvé vide à quelques rues de là. La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, chargée de l'enquête, avait lancé un appel à témoins pour tenter de le retrouver, le disant "susceptible d'être armé et dangereux".

Inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour "refus d'obtempérer" et "dégradations", il avait été interpellé mardi en fin d'après-midi à Amiens avec une complice présumée par la police judiciaire et la BRI des Hauts-de-France. Deux autres personnes, un frère et une sœur, ont par la suite été interpellées à Amiens. La femme s'est présentée comme la locataire de l'appartement dans lequel le convoyeur a été arrêté.