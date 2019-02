Convoyeur de fonds : 1,5 million d'euros n'a pas été retrouvé

Plus de 1,5 million d'euros n'a pas été retrouvé au lendemain de l'interpellation à Amiens, dans la Somme, d'un convoyeur de fonds qui avait disparu lundi avec une grande partie du chargement de son fourgon blindé, a appris Europe 1 mercredi soir. "Plus de la moitié" des 3,1 millions d'euros subtilisés lundi à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, n'a pas été retrouvée, a confirmé à l'AFP une source proche de l'enquête.

Il s’enfuit avec l'argent du fourgon. Mardi, après l'interpellation de cet homme de 27 ans, une source proche de l'enquête avait annoncé que "plusieurs sacs remplis de billets" avaient été récupérés, représentant "au moins une grande partie, et peut-être l'intégralité du butin". La veille, vers 06h, le jeune homme avait déposé ses deux collègues près d'une agence Western Union à Aubervilliers. "Alors que ces derniers pénétraient dans l'agence, lui est resté au volant. A leur retour, le fourgon et le chauffeur avaient disparu", avait rapporté une autre source. Le fourgon de la société Loomis avait été retrouvé peu après, à quelques rues de là, clé sur le contact et portes ouvertes. La brigade de répression du banditisme (BRB), chargée de l'enquête, avait lancé mardi un appel à témoins pour tenter de retrouver Adrien Derbez, le disant "susceptible d'être armé et dangereux".

Trois autres interpellations. Ce dernier a finalement été interpellé mardi vers 17h dans un appartement de Saint-Acheul, un quartier calme du centre-ville d'Amiens, après avoir tenté de s'enfuir en sautant par la fenêtre, sans s'être blessé, selon une source policière. Une femme avait été arrêtée en même temps que lui. Deux autres personnes, un frère et une sœur, ont par la suite été interpellées à Amiens. La femme s'est présentée comme la locataire de l'appartement dans lequel le convoyeur a été arrêté.