Contrôle des sacs, portiques… Les grands magasins et les cinémas ont-ils renforcé leur sécurité ?

Depuis l’assassinat d’un professeur à Arras, la France est passée en état d’urgence attentat. Les Français s’inquiètent et attendent une sécurité renforcée devant les lieux publics. Europe 1 s’est rendue dans certains centres commerciaux parisiens pour vérifier si les choses ont changé, en matière de sécurité, à l’entrée des magasins. La réponse est négative, à l'entrée, aucun personnel de sécurité, et pour en trouver, il faut avancer d’une trentaine de mètres.

"Il faudrait protéger les endroits publics"

"On ne nous a rien dit. On nous a donné des zones de contrôle des sacs. On n'a pas reçu de consigne encore concernant plan Vigipirate", ont expliqué, à Europe 1, deux agents de sécurité. Pour Solène, commerçante dans une galerie marchande, ce n'est vraiment pas rassurant. "Il n'y a pas plus de contrôles contrairement à ce que l'on peut voir dans certains musées où, il y a un petit portique et où on ouvre au moins les sacs. Ça serait plus rassurant".

Laura, une habituée de ce centre commercial, pense qu'il faut surtout aller plus loin. "Il faudrait protéger les endroits publics. Je pense que ce serait bien qu'il y ait des agents de sécurité devant le magasin et sur l'allée, quelques policiers qui passent, sachant qu'on a un commissariat de police à côté", a déclaré Laura au micro d’Europe 1. Si dans ces établissements rien n'est mis en place pour le moment, les responsables assurent qu'ils suivent l'évolution de la situation de très près et prendront les mesures nécessaires en temps voulu.