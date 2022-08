Conseil scientifique et Comité de veille et d'anticipation : quelles différences ?

Deux ans et demi de recommandations, 300 réunions, 90 avis rendus... Le Conseil scientifique, qui guidait le gouvernement dans ses décisions pendant la pandémie de Covid-19, n'est plus. Ce conseil présidé par le professeur Jean-François Delfraissy a été dissous ce dimanche. Toutefois, un nouveau organisme reprend le flambeau : il s'agit du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.

Ce nouveau comité aura sensiblement les mêmes tâches, mais la différence majeure est que les experts ne s'intéresseront pas seulement au Covid-19.

Un comité qui fera figure d'autorité

Les missions principales du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires seront d'observer, de jauger et donc de prévenir tous les risques d'infection ou d'épidémie, les virus qui se transmettent de l'animal à l'homme, mais aussi les infections liées à l'alimentation, la pollution ou l'environnement. Le ministre de la Santé, François Braun, l'a présenté comme un "commando de scientifiques de très haut niveau". Un commando dont les noms des membres devraient être divulgués dans les prochains jours.

Ils seront 16 dans ce comité à veiller sur ces infections qui émergent. Les scientifiques vont être nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Dans ce comité également, un représentant des patients, un autre du citoyen et un président désigné par le ministre de la Santé. Enfin, ce "commando" ne fera pas que veiller, il fera figure d'autorité. C'est lui qui conseillera le gouvernement en donnant une ligne conductrice sur les gestes, les restrictions et la stratégie vaccinale à adopter.