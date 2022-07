Covid-19: vers la fin de la septième vague ?

La septième vague de Covid touche-t-elle à sa fin ? Certains indicateurs sont relativement rassurants puisque Santé publique France constate une baisse du taux d'incidence et des hospitalisations. Mais avec 823 patients la semaine dernière, les admissions en soins critiques sont encore élevées. La septième vague n'est donc pas encore terminée, d'après l'épidémiologiste Benjamin Davido.

Encore un trop fort taux de positivité et d'hospitalisations

"Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle est terminée, parce qu'il y avait quelque chose d'inédit dans cette septième vague c'est le fort taux de positivité, entre 25 et 30%", explique Benjamin Davidoff au micro d'Europe 1. "Force est de constaté qu'on a du mal à observer une diminution de ce taux de positivité. Bien qu'on observe une diminution du taux de contamination, autour de 60.000 cas, on sait également que la période estivale, encore plus le mois d'août, est peu propice à des dépistages systématiques des cas symptomatiques."

L'épidémiologiste continue, "l'autre élément qui va dans ce sens, c'est que pour l'instant les hospitalisations restent sur un plateau haut. Donc il faut rester prudent, et on espère que d'ici le mois d'août on observera de façon significative une diminution des contaminations et des cas hospitaliers pour, à la rentrée, être dans uns situation plus confortable."