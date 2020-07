Conseil de défense écologique : "Il faut prendre des mesures, pas des mesurettes"

INTERVIEW

Le cinquième conseil de défense écologique aura lieu lundi à l'Élysée. Autour d'Emmanuel Macron, les participants auront pour but de mettre en musique les premières préconisations issues de la Convention citoyenne sur le climat. Des mesures concrètes devraient en sortir et entrer en vigueur dans les prochains jours. Un bon début pour Léonore Moncond'huy, maire EELV de Poitiers, invitée d'Europe 1, dimanche. "Mais l'important, c'est que ces mesures ne soient pas des mesurettes", prévient-elle.

"J'espère que les annonces de demain seront à la hauteur"

"Le message envoyé par les citoyens de la Convention citoyenne sur le climat et la vague verte aux municipales, c'est l'attente d'une approche globale", affirme l'édile, ajoutant que "si on prend des mesurettes isolées, on ne répond pas à l'attente citoyenne et aux urgences écologiques". Pour cela, Léonore Moncond'huy insiste : "Il faut changer de logiciel politique de manière globale." Alors que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé que 30% du plan de relance serait consacré à l'environnement, la maire de Poitiers répond : "Très bien, mais si les 70% restants ne vont pas dans le bon sens, ça ne marchera pas. Il faut que l'ensemble des politiques intègrent structurellement la question de l'impératif écologique".

Suspension des mines d'or en Guyane, mais aussi d'Europa City... Léonore Moncond'huy se souvient de mesures fortes prises lors des précédents conseils de défense écologique. "J'espère vraiment que les annonces de demain seront à la hauteur", dit-elle.

Relancer l'économie "en enclenchant un monde d'après plus écologique"

Si Léonore Moncond'huy dit croire à la relance par l'écologie, cette dernière estime cependant qu'il faut en finir avec le terme de "croissance verte". "On ne peut plus considérer que la réussite d'une politique n'est fondée que sur la croissance économique, car on sait les dégâts que ça produit sur l'environnement et sur la qualité de notre vie en général".

Pour la maire de Poitiers, la relance écologique passe par exemple par réhabilitation énergétique des bâtiments, le soutien à tout un ensemble de corps de métiers marqués par la crise, ou encore le développement de nouvelles compétences en matière de transition énergétique. "Je crois profondément au fait que l'on peut relancer l'économie tout en enclenchant un monde d'après plus écologique", répète-t-elle. "Ce qui compte, c'est un autre modèle de société avec des indicateurs nouveaux qui ne sont pas fondés que sur la croissance économique".