Cuisiner la galette des rois de l'Elysée, "un honneur à 100%, un stress à 200% !"

TÉMOIGNAGE

C'est une tradition instaurée par Valérie Giscard d'Estaing en 1975 : tous les ans à l'occasion de l’épiphanie, un boulanger français est choisi pour confectionner la galette des rois de l'Elysée. Cette année, c'est la patronne de la boulangerie Douceurs et Traditions, Nelly Julien, qui est l'heureuse élue, après avoir reçu le prix de la meilleure galette aux amendes d’Île-de-France en 2018. Elle était l'invitée inattendue de Mathieu Belliard.

"C'est un honneur à 100%, un stress à 200% !", confie Nelly Julien, la boulangère derrière les galettes des rois livrées ce mardi à l'Elysée. Sa boulangerie a été choisie cette année pour livrer au président trois galettes d'un mètre vingt, ainsi qu'une trentaine de petites galettes.

"On doit être absolument parfaits"

Un challenge important pour Nelly et son équipe : "On ressent une grosse tension, tout le monde a commencé un petit peu plus tôt ce matin. Ça demandait une belle organisation de l'espace puisqu'il fallait organiser au préalable les cuissons pour l'ouverture de 6h30 et garder de la place dans le four pour faire cuire ces galettes énormes, qui prennent un étage entier" explique la boulangère, un poil stressée. "On doit être absolument parfaits, et ce n'est pas facile d'être parfait", confie-t-elle mardi à Europe 1.

Elle a été avertie de ce choix il y a environ deux mois par Dominique Anract, président de la confédération de la boulangerie. La boulangère profite de l'occasion pour faire un petit rappel sur le cumul des mandats : "Il n'y a pas de fèves dans ces galette puisque le président ne peut pas être roi et président de la République, il a juste un titre !", plaisante Nelly Julien.