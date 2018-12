Condamné mercredi à la perpétuité, Denis Mannechez est mort vendredi

Condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de sa fille et le meurtre du garagiste qui l'employait, Denis Mannechez est mort vendredi, a-t-on appris auprès de son avocat.

Mort d'un arrêt cardiaque. "La prison de Fresnes, où il était détenu, m'a prévenu ce matin du décès par arrêt cardiaque de Denis Mannechez", a indiqué à un correspondant de l'AFP Marc François, son avocat. Sollicitée, la direction de l'Établissement public de santé nationale (EPSNF), où il était détenu, n'était pas joignable dans l'immédiat.

Deux jours après sa condamnation. Denis Mannechez, 56 ans, a été condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de l'Eure pour l'assassinat en 2014 de Virginie, 33 ans, sa fille et ex-compagne, et le meurtre d'un garagiste de 31 ans qui hébergeait la jeune femme. Lundi, l'accusé, qui a perdu l'usage de la parole à la suite d'une tentative de suicide le jour des faits, le 7 octobre 2014, avait demandé, par la voix du président de la cour, pardon aux victimes. "Je vous présente mes excuses et mes profonds regrets", a-t-il fait dire.

Durant le procès, l'accusé, installé dans son fauteuil roulant, a répondu aux questions soit par un signe de la main soit avec une tablette tactile, les réponses s'affichant sur des écrans. "Vous avez devant vous une moitié d'homme, quelqu'un qui n'a plus rien à attendre de la vie", avait déclaré mardi Me François devant la cour d'assises.

Viols, inceste et meurtres. Denis Mannechez avait déjà été condamné en appel en 2012 à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, pour des viols commis sur deux de ses filles dont Virginie. Leur mère avait été condamnée pour complicité. Après sa sortie de prison fin 2013, Denis Mannechez a vécu en couple avec Virginie et l'enfant qu'ils ont eu ensemble, jusqu'à ce que, quelques semaines avant les faits, la jeune femme quitte le domicile et coupe toute relation avec son père. Il avait fini par retrouver sa piste chez le garagiste, l'employeur de sa fille, et les avait tués tous les deux.