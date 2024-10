Concurrence : Keolis «pressenti» pour un premier lot de bus en petite couronne parisienne

L'opérateur Keolis est "pressenti" pour obtenir un des trois premiers réseaux de bus ouverts à la concurrence en petite couronne parisienne, tandis que leur opérateur historique, la RATP, devrait conserver les deux autres, a annoncé vendredi Ile-de-France-Mobilités, l'autorité des transports franciliens. L'attribution de ces premiers lots doit être proposée au vote du conseil d'administration d'IDFM le 12 novembre, pour une exploitation à partir d'août 2025 dans le cas de Keolis, et de novembre 2025 pour les deux lots qui devraient être attribués à la RATP. Dix autres lots restent à attribuer d'ici octobre 2025.

La Seine-Seine-Denis, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne

Keolis devrait obtenir le lot "Marne et Brie" qui regroupe des lignes exploitées actuellement par la RATP et Transdev entre la Seine-Seine-Denis, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne, sur les communes de Chelles, Pontault-Combault, ou encore Montfermeil. Six centres bus dont le dépôt RATP de Bussy (Seine-et-Marne) sont concernés avec 39 lignes (dont les 206, 207, 209, 211, 212, 213, 220, 310, 312, 320, 321 et 421).

La RATP, opérateur historique des lignes de petite couronne parisienne,obtiendrait les lots "Boucles Nord de Seine" et "Bords de Marne", qui couvrent les communes de Levallois-Perret, Clichy-la-Garenne, Saint-Ouen, Vincennes, ou Fontenay-sous-Bois, entre autres. La direction de la RATP s'est réjouie de conserver deux lots "très importants", selon un message interne consulté par l'AFP.

"Nous étions conscients qu'il serait très difficile de tout gagner"

"Nous étions conscients qu'il serait très difficile de tout gagner", a souligné le PDG de la RATP Jean Castex. "Mais nous avons quand même pu faire valoir notre savoir-faire, avec des offres qui ont résolument écarté tout moins-disant social et tout affaiblissement du service public". Les salariés qui rejoignent le nouveau réseau doivent pouvoir continuer à travailler sur leur site avec notamment une garantie de rémunération.

En grande couronne, l'ouverture à la concurrence des bus lancée en 2021 est aujourd'hui terminée avec 36 contrats attribués à Transdev, Keolis (groupe SNCF), Lacroix-Savac et RATP Cap Ile-de-France. Après des débuts parfois compliqués, un redressement a pu être mené et la régularité s'est améliorée grâce des "recrutements intensifs" menés par les opérateurs, avait indiqué en mai Valérie Pécressse, présidente (LR) d'IDFM et de la région Ile-de-France.