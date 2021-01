Comment une centrale nucléaire se prépare à une catastrophe

EXCLUSIF

Tempête, risque vagues submersions, perte du réseau électrique, pandémie et aléas techniques. Le scénario est corsé pour les équipes de la force d'action rapide du nucléaire sur le site de Paluel, en Seine-Maritime. Pendant plusieurs jours, des exercices simultanés sont réalisés pour les mettre face aux dangers hypothétiques que peut courir le réacteur qui est piloté grâce à un simulateur. L'objectif est que la Farn, reconnaissable à ses casques rouges, soit prête dans toutes les situations.

Cinq à six exercices par an

"Le scénario d'aujourd'hui à une chance sur un million de se produire", reconnait Jean-Marie Boursier, directeur de la centrale. Mais il n'en est pas moins indispensable pour tester au mieux les équipes. En tout, la Farn réalise cinq à six exercices de ce genre, chaque année. "Le principe de la sureté, c'est assez simple : il faut qu'on assure tout le temps le refroidissement du réacteur et qu'on évite de rejeter dans l'atmosphère des produits radioactifs", explique-t-il.

Pour arriver à ce résultat, il faut en permanence de l'eau et de l’électricité. Alors les uns se chargent de récupérer l’eau d’un bassin, les autres acheminent des kilomètres de tuyaux jusqu’au réacteur pendant que l’hélicoptère apporte du matériel. Cette organisation quasi-militaire n'est pas anodine puisque les femmes et les hommes de la Farn ont reçu une formation inspirée de l’armée et de la protection civile afin d'obtenir les meilleurs résultats. Et d'obtenir leur récompense qui tient en deux mots : "mission accomplie".