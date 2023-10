Comment travailler autrement ?

SPONSORISÉ

Pour débattre de ces problématiques, le think tank avait convié Vincenzo Vinzi Directeur général de l'Essec Business School, Catherine Poux Directrice du développement des services entreprises de Pôle Emploi et Kamel Medjabra Head of talent acquisition de Décathlon. Trois points de vue éclairants sur le constat et les conséquences d’une relation devenue plus équilibrée entre candidats et recruteurs, puis entre collaborateurs et entreprises.

Et si Travailler autrement était la promesse de Travailler mieux ?

Relations Recruteur-Candidat : La Nouvelle Séduction

Avec un taux de chômage historiquement bas et une appétence des candidats à des emplois ayant plus de sens, les relations entre recruteurs et talents se sont transformées à l’avantage du candidat. Un constat exigeant, selon le Directeur général de la Grande École de commerce Vincenzo Vinzi, une certaine forme "séduction" de la part des employeurs, voire, selon Kamel Medjabra de Décathlon une "proximité renforcée lors du processus de recrutement", le recruteur soulignant les efforts faits sur le site internet du Groupe français pour préparer les futurs candidats et leur donner envie de postuler.

Au cœur de la relation entre l’offre d’emplois et la demande, Catherine Poux de Pôle Emploi a également appelé de ses vœux à une "transformation des pratiques de recrutement des entreprises, avec un processus plus court et plus léger", voire novateur, "sur un terrain de sport ou lors d’une immersion en entreprise" a-t-elle précisé.

Penser Compétences Avant Métier

L’autre aspect débattu par ces trois acteurs du monde économique a été de mettre en exergue le rôle crucial des compétences dans le parcours des talents.

Une notion au centre du jeu pour Catherine Poux, rappelant l’importance de "penser compétences avant de penser métier, un même intitulé de poste ne nécessitant pas les mêmes compétences". Et au-delà, Vincenzo Vinzi a souligné la nécessité d’avoir un esprit de mobilité intellectuelle permanent pour demeurer compétitif dans un marché du travail en constante évolution. Un constat invitant même le patron de l’Essec Business School à comparer la formation offerte par les écoles à un "visa à renouveler", plus qu’un "passeport définitif".

Le Leadership de Demain

Conséquence directe de cet environnement du monde du travail en constante mutation : une transformation du leadership. Vincenzo Vinzi le rappelle "le leader ne peut plus être spectateur, mais il doit être un acteur engagé, afin de faire la différence et d’avoir un impact. En un mot, il doit être un créateur de valeur."

Un leader plus global et donc plus désirable, c’est aussi le sens des propos de Catherine Poux, la Directrice du développement des services aux entreprises a ainsi rappelé l’importance de la notion "d’employeurabilité", c’est-à-dire, "cette capacité à être employeur, à réinventer ses pratiques de recrutement puis de collaboration."

Cette ambition n’a pas échappé au groupe Décathlon, très en pointe sur ces sujets, le leader du sport a revendiqué tout au long de cet évènement #NEWDEAL l’importance de faire d’une collaboration une véritable "expérience humaine", à même de renforcer la confiance et l’audace de ses salariés.