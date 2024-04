Comment redonner le goût de la lecture à nos enfants ? Les conseils de Daniel Picouly, écrivain

INTERVIEW

Est-on dans une crise de la lecture ? Selon une étude du Centre national du livre, les 7-19 ans consacrent moins d'une heure et demie par semaine à la lecture, alors qu'ils passent plus de trois heures par jour sur des écrans. Une enquête qui révèle un décrochage généralisé du temps passé à lire, puisque les adultes aussi lisent de moins en moins.

"Il faut partager"

"Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour que les choses bougent", relativise Daniel Picouly, écrivain, interrogé sur Europe 1. "Quand je suis dans les salons, ce que je vois arriver, c'est des parents un peu désespérés, effondrés parfois de voir que leurs enfants ne lisent pas. Mais ce n'est qu'un sentiment. Car rappelons-nous, quand on était gamins : parlions-nous avec nos parents de nos lectures ? De ce qu'on aimait lire ? En tant que garçon, je voulais être champion du monde de football. Je ne trouvais pas très malin ni valorisant d'en parler", plaide aujourd'hui l'auteur d'une vingtaine de romans.

Il y a lire et il y a savoir parler d'un livre, rappelle-t-il. Daniel Picouly invite même les parents à lâcher prise sur le sujet avec leurs progénitures, pour ne pas transformer les moments de lecture en contrainte, voire en punition ; une stratégie qui pourrait être contre-productive. Pour l'auteur, l'enjeu repose dans l'envie des Français de retourner vers la lecture. Et les moyens d'y arriver sont divers, comme les salons du livre.

Ce sont des endroits "où l'on va lire, donner des spectacles, même de lecture. On va essayer de faire en sorte que le plaisir remplace ce côté un petit peu dramatique de la présentation de la lecture chez les jeunes. Il faut partager, c'est aussi simple et aussi difficile que ça", admet-il avec le sourire. Il est nécessaire également pour les parents d'être force de proposition, mais en douceur et sans se démotiver. Enfin, toute lecture est bonne à prendre. Il faut donc garder l'esprit ouvert : la lecture peut se faire par les mangas, la bande dessinée et même via des écrans.