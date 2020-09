Comment mangeait-on à... Pompéi, il y a 2.000 ans ?

Nos ancêtres mangeaient-ils la même viande que nous ? Confectionnaient-ils des pâtisseries ou se contentaient-ils de fruits pour le dessert ? Avis aux curieux, nous avons quelques éléments de réponse grâce à l’exposition Dernier repas à Pompéi*, présentée dans l’émission La Table des Bons Vivants de Laurent Mariotte.

Pour l’occasion, on effectue un voyage temporel en 79 après J.-C, à Pompéi. "La magie du site de Pompéi, c’est que tout a été figé en contexte. Les restes végétaux ainsi que les denrées alimentaires que l’on présente dans cette exposition, ont été retrouvés associés aux ustensiles", explique au micro d'Europe 1 Véronique Zech, archéologue et commissaire scientifique de l’exposition.

Du pain, de l'ail, de l'oignon et des olives

Premier constat, les Romains avaient un régime alimentaire similaire au nôtre. "On a retrouvé des fournées de pains", détaille la spécialiste. Mais aussi des gousses d’ail, des échalotes, des oignons et des olives carbonisés. "C'est impressionnant, la chair est encore bien préservée de ces aliments. Ce qui nous permet d’attester des ressemblances entre les aliments de l’époque et ceux d’aujourd’hui", s’émerveille la scientifique.

© © Musée archéologique national de Naples

Moules à pain (en forme de cœur), moules à gâteaux

La similitude ne s’arrête pas seulement aux aliments. Elle se poursuit jusque dans la pratique de la cuisine. Les Romains utilisaient déjà les mêmes "technologies" que celles d’aujourd’hui. "On retrouve des moules à gâteaux. Des moules à pain. Et même des moules en forme de cœur comme ceux dont on se sert actuellement."

Les fours à pain étaient déjà utilisés également. "Il y a aussi des préparations très sophistiquées. La preuve avec cette recette dans laquelle les Romains ont utilisé du foie et l’ont déguisé en poisson. On essaye de bluffer, d’étonner son public." Tout comme les grands chefs en 2020.

Bienséance et rigueur

"Le repas du soir était le plus important", constate enfin Véronique Zech. C’est à cette occasion d’ailleurs que l’on dégustait des aliments plus rares mais aussi que l’on mettait ses plus beaux vêtements. Loin de l’image des orgies romaines, les repas étaient aussi l’occasion d’éduquer les enfants aux mondanités. Éloquence, posture... tout est méticuleusement étudié à l’occasion, pour être prêt lors d’événements publics.

Des éléments que l’on retrouve dans notre société mais sur lesquels nous pouvons être un peu plus flexibles… notamment quand on pense au fameux plateau-télé du samedi soir. L’exposition nous montre aussi de la vaisselle d’époque conservée depuis sa découverte dans les collections royales du Musée archéologique national de Naples.

*Jusqu’au 4 janvier 2021. À partir de 9 euros.