Alimentation : pourquoi se tourner vers les fruits et légumes de saison ?

À l'approche de la période hivernale, comment bien adapter son alimentation pour être dans la meilleure santé possible ? Alors que la baisse des températures s'accompagne souvent d'une alimentation plus grasse et plus sucrée, et donc d'une prise de poids, le nutritionniste Raphaël Gruman, invité lundi sur Europe 1, conseille notamment de se tourner vers les fruits et légumes de saison.

Pourquoi prend-on du poids l'hiver ?

Raphaël Gruman le constate chaque hiver dans son cabinet. Lors de la période hivernale, ses clients ont tendance à prendre quelques kilos superflus. "Mes patients prennent entre 3 et 4 kg entre la Toussaint et les vacances de Pâques", explique-t-il au micro d'Europe 1. "L'hiver, il commence à faire plus gris, et quand on va déprimer, on va compenser par l’alimentation. On va grignoter un peu plus, se rapprocher des aliments un peu plus sucrés, un peu plus gras", détaille le nutritionniste, invité de Sans rendez-vous.

Face à ce risque de prise de poids, Raphaël Gruman conseille de "modifier ses habitudes alimentaires par rapport à l'été", notamment parce que les crudités et les salades qui composent une grande partie de nos repas estivaux "ne suffisent pas en hiver". Et préconise, le midi, de "faire un repas qui soit un peu plus copieux, un peu plus consistant, en mettant plus de féculents, notamment ceux qui contiennent des fibres (pâtes complètes, légumes secs, céréales complètes), et qui vont donner plus de satiété".

Autre astuce : manger chaud. Un plat chaud "va occuper plus de volume dans l'estomac, le dilater un peu plus, et donner une sensation de satiété plus importante et plus réconfortante", explique encore Raphaël Gruman.

Quels sont les avantages des légumes et des fruits de saison ?

Les fruits et légumes de saison peuvent avoir de nombreux bienfaits sur la santé, même si leur préparation peut être plus inhabituelle pour les cuisiniers moins expérimentés. En hiver, "plein de légumes ont un intérêt nutritionnel très important", abonde Raphaël Gruman, avec notamment "un apport en fibre très important".

Au premier rang de ces légumes, ceux à feuilles vertes, avec notamment des crucifères comme les choux ou les brocolis, "très intéressants en vitamine B9, en antioxydants, en fibres". La vitamine B9 "va permettre de rester bien actif, bien concentrés, et favorisent la mémorisation", note le nutritionniste.

Les légumes de saison, notamment le panais, les salsifis ou le céleri, sont "des légumes peu caloriques", ce qui peut aider à lutter contre la traditionnelle prise de poids hivernale. Si ces aliments peuvent être cuisinés en soupe, il peuvent aussi être préparés dans un gratin sans toutefois faire grossir, grâce à leur faible teneur en glucides.

Autre aliment bon pour la santé, la betterave, dont le pigment, qui lui donne sa couleur violette, est un antioxydant. "Les antioxydants viennent lutter contre les radicaux libres, ces polluants qui vont venir agresser les cellules de l'organisme et favoriser son vieillissement", indique Raphaël Gruman.

Par ailleurs, alors que ces légumes de saison peuvent parfois être compliqués à cuisiner, Raphaël Gruman précise qu'utiliser des produits surgelés ne signifie pas pour autant que ces légumes perdent leur qualités nutritionnelles. Pour ces produits, "le temps entre la cueillette et la préparation est très court", avant la congélation, ce qui permet de "préserver toute la vitamine".

Au rayon des fruits de saison, Raphaël Gruman cite notamment les agrumes comme les clémentines et les mandarines, qui sont riches en vitamine C, "la plus importante pendant l'hiver pour renforcer notre système immunitaire". Enfin, l'hiver n'empêche pas une touche d'exotisme. Ainsi, la mangue et la papaye, actuellement sur les marchés, sont également très riches en antioxydants.