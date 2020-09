Comment les chips aromatisées ont envahi les rayons de nos supermarchés

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Mercredi, il se penche sur les chips aromatisées, qui ont peu à peu envahi les rayons de nos supermarchés. Et s'amuse des goûts toujours un peu plus originaux.

"Le succès de la pomme de terre est émouvant. C'est un légume pourtant laid, une sorte d’Eléphant Man lépreux du potager, toute tordue, sans forme définie, avec une mauvaise peau, et qui est en plus quelque fois pleines de petites tumeurs qu’il faut enlever une à une. Pourtant, c'est aujourd'hui le légume le plus consommé au monde.

Cette revanche, la pomme de terre la doit beaucoup à une de ses déclinaisons les plus délicieuse, la chips, cette pomme de terre coupée en fines lamelles et frite dans de l’huile. Pourtant, pendant longtemps, il n’y avait qu'une seule version des chips en vente dans les supermarchés, c’était les chips goût sel. Mais aujourd’hui, y’a des chips à tout : goût bacon, goût fromage, goût oignon, etc. Et depuis une quinzaine d’années, je vois même les parfums de chips se complexifier à une vitesse complètement folle. Ça a commencé par les chips goût poulet braisé, bolognaise, puis, plus récemment, sont apparus un certain nombre de chefs-d’œuvre que j’ai commencé à collectionner, comme les chips goût hamburger ou sandwich jambon-beurre.

Mais je me pose quand même une question : dans un sandwich jambon-beurre, il y a du jambon, il y a du beurre, mais quand même, il y a surtout du pain. Donc, dans une certaine mesure, les chips goût sandwich jambon-beurre, ce sont comme des chips goût pain. Un féculent parfumé avec un autre féculent… C’est comme du riz parfumé aux pâtes. C’est complètement inception.

Le succès fulgurant d'une marque irlandaise

Ce que j'ai eu envie de savoir, c'est d'où viennent ces chips parfumées ? Connaissez-vous par exemple la marque irlandaise Tayto Mathieu ? Tayto a été créé en 1954 par un type avec un nom de mafieux, qui s’appelait Joe Spud Murphy. Pourquoi Tayto ? Parce que son jeune bébé prononçait le mot "Potato", qui veut dire pomme de terre en anglais. Et Joe Spud Murphy trouvait que les chips au sel, c'était ennuyeux. D'autant plus qu'à l'époque, le sel n'était même pas incorporé, et il fallait le mettre soi-même sur les chips. Et donc, il s'est dit : "Allez, j'aimerais bien que mes chips aient un goût de quelque chose".

Et il a inventé une technique, dont malheureusement, malgré tout mon pouvoir d’investigation, je n’ai pas pu retrouver la trace, mais qui probablement, devait faire intervenir la maltodextrine. La maltodextrine, c’est une sorte de truc un peu farineux, qui a le pouvoir de rendre des substance huileuses saupoudrables. Par exemple, vous avez du jus de chorizo, vous le mélangez avec de la maltodextrine, et ça vous donne de la poudre de chorizo, et du coup, vous pouvez faire des chips goût chorizo. La première saveur des chips que Joe Spud Murphy a créé, c’était les chips goût fromage et oignon. Bien sûr, ça a cartonné, et aujourd'hui, Tayto est un géant de la chips. Il y a même un parc d’attraction Tayto en Irlande.

Mais la question que je me pose aujourd’hui, c'est pourquoi s’arrêter aux chips goût jambon fromage ou blanquette de veau ? On devrait aller plus loin. Pourquoi pas des chips goût "Après-midi d’automne au bord du lac de Côme", ou des chips parfumées au respect et à la confiance ? Moi, j'ai pris les choses en main, et j'ai créé la première chips du monde goût confinement. J’ai ici un paquet de chips sans parfum, je rajoute quelques millilitres de gel hydroalcoolique, je coupe dedans quelques morceaux de masque de protection, je secoue, et voilà le travail ! Bon appétit!"