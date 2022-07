Comment la pénurie de matières premières menace les vacances de certains automobilistes

Ils ont commandé une nouvelle voiture il y a déjà plusieurs mois, mais ne l'ont toujours pas reçue. De nombreux automobilistes sont confrontés aux pénuries du marché. Un manque de semi-conducteurs importés de Chine l'année dernière d'abord, suivie d'une pénurie des faisceaux de câbles fabriqués en Ukraine cette année en raison de la guerre. La crise se prolonge au point que certains véhicules commandés l'année dernière n'ont pas encore été livrés. De quoi sérieusement perturber certains projets de vacances, à l'image de Cynthia, qui habite dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse.

Voiture commandée en octobre 2021

En fin de semaine, elle doit partir à Lausanne pour des vacances en famille. Problème : elle attend toujours la livraison de sa nouvelle voiture, commandée en octobre 2021. Des mois d'attente et aujourd'hui ce retard perturbe ses vacances estivales. Pas question de partir avec sa vieillie voiture, explique Cynthia : "Elle a plus de vingt ans, on voulait partir avec une voiture moderne, pour prendre la route en sécurité. On a déjà dû annuler les vacances de juin et nos sorties et là pour fin juillet, on a encore réservé avec l'espoir de pouvoir partir", détaille-t-elle au micro d'Europe 1.

Son concessionnaire lui a promis une livraison début juillet, mais après déjà plusieurs reports, elle n'y croit qu'à moitié.

"Les économies, on ne les a pas"

Des retards de livraisons qui pèsent aussi sur le porte-monnaie. Face au coût de l'essence, et pour moins polluer, beaucoup d'automobiliste optent désormais pour des voitures au GPL. "On s'était dit au GPL c'est super, on va pouvoir faire des économies. En fin de compte, entre février à aujourd'hui, les économies, on ne les a pas trop, donc on est frustrés", déplore Anthony. Après des mois d'attente, il a finalement choisi un autre véhicule, disponible plus rapidement.