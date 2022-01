Carburants : dans l'ouest, le succès du GPL face à l'envolée des prix

REPORTAGE

"J'ai payé 16,63 euros pour 20 litres, et je fais à peu près 400 km", affirme, satisfait, Christophe. Cet automobiliste rennais rencontré par Europe 1 a fait le plein de sa petite citadine en GPL (pour gaz de pétrole liquéfié), un carburant qu'il a choisi par souci économique. "Et encore, il a un tout petit peu augmenté", souligne-t-il, non content toutefois de dépenser moins d'argent. Alors que dans cette station-service de l'ouest de la France, la ligne indiquant le prix défile plus vite que celle affichant le nombre de litres d'essence, ce n'est pas le cas pour la borne numéro 7 qui distribue le GPL.

Près de deux fois moins cher que le gazole ou l'essence

Partout en France, les prix du carburant connaissent une nouvelle envolée, notamment en raison de la reprise de l'activité économique . La barre des 1,70 euro est parfois dépassée pour le sans-plomb 95, et quelques stations affichent un prix supérieur à deux euros. Dans ce contexte, même s'il est donné à un peu moins de 90 centimes le litre, le GPL reste près de deux fois moins cher que le gazole ou l'essence.

Dans les concessions, les clients sont de plus en plus demandeurs de cette alternative, comme le confirme Coraline Cornuaille, vendeuse dans une concession Renault à Rezé, au sud de Nantes. "C'est un budget d'acheter une voiture et surtout de mettre le carburant derrière. Les clients veulent limiter cela en achetant le GPL", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Elle ajoute : "Mon collègue qui vend des Dacia, pour lui, ça devient quasiment la moitié de ses ventes".

Des arguments économiques et sécuritaires

Les arguments sont nombreux en faveur du GPL. D'un point de vue sécurité d'abord, les risques d'explosion sont nuls. Et sur le plan économique, en plus d'un carburant bon marché, la carte grise est le plus souvent gratuite ou moins chère, au même titre que les véhicules électriques, en raison d'une empreinte carbone limitée.

Pour les véhicules âgés de plus de trois ans, il vous faudra installer un adaptateur GPL et, de préférence, que votre compteur affiche moins de 60.000 kilomètres. Et cela a forcément un coût : il faudra débourser, en moyenne, la coquette somme de 3.000 euros.