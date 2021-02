Comment certains arnaqueurs se servent du Covid pour dérober argent et bijoux

Une bonne arnaque est celle qui ne suscite pas de méfiance, ce qui pousse certains malfaiteurs à redoubler d'imagination pour amadouer leurs victimes. Ces derniers mois, de plus en plus de voleurs profitent de l'actualité sanitaire pour gagner la confiance de particuliers et s'introduire chez eux en se faisant notamment passer pour des agents publics dépistant le Covid-19, avant de repartir avec liquide et bijoux en poche.

Au mois de mars dernier, au tout début du premier confinement, les parents de Chloé ont été brutalement arrêtés par une voiture à un péage. À l’intérieur, deux hommes que ces deux sexagénaires immigrés vietnamiens pensent être des policiers. "Une personne est descendue, avec un thermomètre dans les mains pour prendre la température de mes deux parents. Cette personne a vu ma mère sortir son portefeuille, avec une certaine somme dedans. En faisant diversion, il a pu prendre le portefeuille", raconte Chloé au micro d'Europe 1. "Ne parlant pas très bien français, mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait." Montant du préjudice : 3.000 euros en bijoux et en liquide.

"Ce sont des équipes qui ont pu commettre des faits bien plus graves"

Et cette somme peut être bien plus importante quand les escrocs arrivent à entrer directement chez les gens. Par exemple en se faisant passer pour des agents des eaux venus mesurer le taux de Covid-19. Ces nouveaux scénarios inspirés par la crise sanitaire sont généralement imaginés par des escrocs bien rodés et connus des services des forces de l'ordre, explique à Europe 1 le général Marc de Tarlé, chef de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante. "Ce sont des équipes qui ont pu commettre des faits bien plus graves. Sachant très bien qu'ils ont affaire à des personnes vulnérables, ils vont prendre tout l'argent et tous les bijoux qu'ils pourront trouver, quand bien même il s'agit des économies d'une vie", indique cet officier.

Méfiance donc, surtout pour les personnes âgées. Le général Marc de Tarlé leur donne ce conseil : en cas de doute, appelez immédiatement le 17.