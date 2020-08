Comment bien préparer sa voiture avant de partir en vacances sous la canicule ?

Bison Futé l'anticipe en classant la journée de samedi en noir : de nombreux Français prendront le volant ce week-end pour partir en vacances. Des trajets souvent longs qui, cette année, se feront sous une chaleur étouffante : neuf départements ont été classés rouge en vigilance canicule et 53 en orange par Météo-France, vendredi. Raison de plus, donc, pour faire quelques vérifications avant de se lancer sur la route.

Pneus, huile et climatisation

"C'est à faire toute l'année, mais encore plus quand on part pour un long voyage bien chargé avec des bagages : vérifier la pression des pneus", rappelle ainsi Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. "On la vérifie toujours à froid." Les fortes chaleurs appellent à redoubler de vigilance sur la climatisation. "Il faut vérifier qu'elle a le bon liquide au bon niveau et le faire changer ou en rajouter si besoin."

Du côté de la climatisation, Yves Carra conseille également de "nettoyer les filtres", qui sont de véritables nids à poussière et à acariens, terreur pour les allergiques et meilleur moyen de tomber malade pendant le trajet s'ils ne sont pas bien entretenus. Et "bien sûr, on vérifie les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement, c'est le minimum."

Vous voilà parés pour partir en vacances en toute sérénité, même par 40°C.