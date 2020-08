Canicule : 9 départements en alerte rouge, dont Paris, 53 en orange

Pour la première fois de l'été, neuf départements ont été placés en alerte rouge canicule, vendredi après-midi, par Météo-France. L'alerte rouge canicule concerne Paris et la petite couronne, l'Essonne, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Eure et la Seine-Maritime, en raison du "risque de sur-mortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au Covid", a précisé le bulletin de Météo-France.

D'après Météo-France, cet épisode de chaleur pourrait être "critique sur certains départements du fait du contexte sanitaire". À certains endroits, le mercure va flirter avec les 40 degrés, samedi, avant des températures encore plus élevées, dimanche.

"Vigilance absolue" avec plusieurs conseils

Cette alerte rouge, qui n'est utilisée que pour la troisième fois (dont deux à l'été 2019), signifie que la "vigilance absolue" est de rigueur, avec des risques accrus chez les personnes à risque : personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux. Il est conseillé, si possible, de boire de l'eau plusieurs fois par jour, d'éviter de rester au soleil en journée, de limiter ses activités physiques et sportives ou encore de se protéger la tête du soleil.