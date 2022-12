Combien sont payés les médecins en Europe ?

Pour la deuxième fois depuis le début du mois, les syndicats de médecins libéraux appellent à la grève. Ils réclament notamment une meilleure rémunération en passant les consultations à 50 euros. Actuellement, le prix des consultations s'élève à 25 euros, un des tarifs parmi les plus bas d'Europe. Mais combien coûte une consultation chez nos voisins européens ?

Se référer au salaire annuel : les médecins français mieux lotis que les médecins européens

Au Royaume-Uni, il faut débourser entre 60 et 300 € pour une consultation chez un généraliste. Les médecins espagnols demandent 69 € à leurs patients. En revanche, en Espagne comme en Grande-Bretagne, la plupart des consultations sont gratuites dans le service public.

En Allemagne, en Italie ou encore aux Pays-Bas, un rendez-vous coûte en moyenne entre 65 et 78 €. Si nous sommes loin des 25 € demandés en France, les médecins français bénéficient tout de même de revenus supplémentaires. Par exemple, lorsqu'ils sont médecin traitant, l'assurance maladie les paye et ce revenu représente en moyenne 5.000 € en plus par an.

Ainsi, plutôt que de se référer au tarif de la consultation, il faut donc regarder le salaire annuel. Un médecin français gagne trois fois plus que le salaire moyen des autres habitants du pays. Seuls les médecins allemands et britanniques gagnent plus en Europe.