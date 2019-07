Collision mortelle dans la Marne : la conductrice, une assistante maternelle "très bien réputée"

REPORTAGE

L'émotion était forte, mardi après-midi à Avenay-Val-d'Or, dans la Marne. Beaucoup d'habitants étaient venus déposer des fleurs et des peluches dans le petit square bordant le passage à niveau où une voiture a été percutée par un TER, lundi. L'assistante maternelle qui conduisait le véhicule est morte sur le coup, comme les trois enfants qui l'accompagnaient.

"Elle n'avait plus de place, elle était bien connue"

Prénommée Marie-Hélène, la conductrice était installée dans la commune depuis dix ans avec son mari et ses deux enfants, une fillette de 11 ans tuée dans l'accident et un garçon de 13 ans. Elle était l'une des quatre assistantes maternelles de la commune et beaucoup la connaissaient, au moins de vue.

"Sachant que je suis enceinte, on cherchait une assistante maternelle pour début octobre et je l'avais contactée", témoigne Marion, qui doit accoucher dans deux semaines. "Elle n'avait plus de place. Elle était bien connue, elle était apparemment très bien réputée."

"Une femme qui a toute sa valeur en tant que responsable d'enfants"

Pour décrire la femme de 37 ans, qui exerçait depuis quatre ans après une reconversion professionnelle, le maire d'Avenay-Val-d'Or décrit lui "une femme qui a toute sa valeur en tant que responsable d'enfants, qui connaissait bien son métier". "Elle a connu une grande partie des enfants en bas âge du village", commente-t-il.

Avec son époux, Marie-Hélène formait "un couple qui ne faisait pas parler de lui, discret, très bien intégré dans la commune", poursuit l'édile. Un voisin rencontré par Europe 1 évoque, lui, un couple "avenant", qui avait toujours un mot gentil.